Дональд Трамп в ООН был вынужден идти пешком, ведь эскалатор под ним и первой леди остановился. В Белом доме пригрозили разобраться, но СМИ пишут, что виновата команда самого Трампа.

Почему под Трампом остановился эскалатор в ООН?

Только Трамп ступил на эскалатор, как тот остановился. Мелания Трамп успела немного подняться.

Президент США начал свою речь на заседании Генассамблеи с того, что в ООН не работал телесуфлер. И сетовал на неисправный эскалатор.

Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, – это эскалатор на пути вверх, который остановился прямо посередине,

– возмутился Трамп.

Он даже предположил, что Мелания Трамп упала бы, если бы не была в отличной форме.

Интересно, что параллельный эскалатор работал.

В сети начали предполагать, что это изощренная месть сотрудников ООН Трампу, ведь тот урезал финансирование этой международной организации.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик предположил, что "виноват" видеооператор Белого дома. Мол, он мог нечаянно активировать встроенный механизм безопасности, когда пятился, снимая Трампа.

Обратите внимание! В ролике действительно видно, как перед Трампом идет человек с камерой.

"Предохранительный механизм разработан для предотвращения случайного застревания людей или предметов в шестерне или втягивания в нее", – объяснил Дюжаррик.

Он добавил, что техник перезагрузил эскалатор, как только американская делегация поднялась на второй этаж.

Впрочем, источники AP утверждают, что за телесуфлер отвечала команда Трампа.

Более того, урезание финансирования ООН – одна из возможных причин неисправности.

Перебои в работе эскалаторов в ООН не является чем-то необычным, о чем хорошо знают и персонал, и посетители. В течение последних месяцев офисы ООН в Нью-Йорке и Женеве периодически выключали лифты и эскалаторы в рамках мер по экономии средств из-за кризиса ликвидности во всемирной организации. Частично это связано с задержками финансирования со стороны Соединенных Штатов, которые являются главным донором мировой организации,

– говорится в материале AP.

Politico обратили внимание на то, что здание ООН приходит в упадок и требует срочного ремонта. Там действительно плохо работают эскалаторы и лифты. Трамп посвятил часть своей речи тому, что его фирме не предоставили контракт на реконструкцию здания ООН, поэтому там нет мраморного пола.

Белый дом в ярости

Там начали целое расследование, чтобы выяснить, останавливали ли эскалатор намеренно.

Если выяснится, что это были сотрудники ООН, которые намеренно пытались подставить – буквально подставить – президента и первую леди Соединенных Штатов, то эти люди должны быть привлечены к ответственности. И я лично прослежу за этим,

– пообещала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в эфире Fox News.

Она призвала немедленно освободить причастных к остановке эскалатора. И даже заявила, что сотрудники ООН "шутили, что могут выключить эскалаторы и лифты и просто сказать Трампу, что у них закончились деньги, поэтому ему придется подниматься по лестнице".

