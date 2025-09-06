От России отстраняются: в ГУР рассказали, оказывают ли поддержку в войне Китай и Иран
- Китай не оказывает военную поддержку России в войне против Украины, хотя и поддерживает дипломатические отношения.
- Иран также отстранился от России из-за конфликтов на Ближнем Востоке и других причин.
Китай не оказывает поддержку России в ведении войны. Владимир Путин, вероятно, собирался выпросить военную помощь у Си Цзиньпина, однако позиция Пекина остается неизменной.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Андрея Юсов в интервью Новости.LIVE.
Смотрите также Китай тайно вооружает Россию: The Telegraph обнаружили поставки на более 62 миллионов долларов
Поддерживает ли Китай войну России в Украине?
В украинской разведке уверены, что Китай не оказывает военную поддержку России. Между странами существуют дипломатические отношения, однако Си Цзиньпин не отвечает на втягивание Китая в войну.
Военной поддержки нет. Все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса,
– рассказал Юсов.
Также по словам представителя ГУР, Иран также снизил поддержку России, по сравнению с прошлыми годами. Одна из причин, почему Иран поставляет России меньше оружия – это конфликты на Ближнем Востоке. Активнее всего страна поставляла в Россию "Шахеды" и другое вооружение. Однако России удалось начать самостоятельное изготовление дронов, поэтому зависимости от Ирана Путин больше не имеет.
Участие мировых лидеров в военном параде в Китае: что известно?
В начале сентября в Китае состоялся масштабный военный парад к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне. На нем показали различные образцы вооружения. На мероприятии также находился российский диктатор Владимир Путин и северокорейский президент Ким Чен Ын. Так Китай, вероятно, хочет занять место в центре мира и доминировать в новом мировом порядке.
Парад посетили 26 иностранных лидеров, в частности Владимир Путин, Ким Чен Ын, лидеры Ирана, Беларуси и Индонезии. На параде не было большинства западных лидеров, за исключением премьера Словакии Роберта Фицо.
Китай продемонстрировал гиперзвуковые ракеты для поражения кораблей, подводные дроны AJX002 и новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-61, способна нести ядерные боеголовки.
По мнению президента США Дональда Трампа, Китай, Россия и КНДР могут вступить в сговор против США.