Китай не надає підтримку Росії у веденні війни. Володимир Путін, ймовірно, збирався випросити воєнну допомогу в Сі Цзіньпіна, однак позиція Пекіна залишається незмінною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи підтримує Китай війну Росії в Україні?

В українській розвідці впевнені, що Китай не надає військову підтримку Росії. Між країнами існують дипломатичні стосунки, однак Сі Цзіньпін не відповідає на втягнення Китаю у війну.

Військової підтримки немає. Все інше – це питання складного дипломатичного процесу,

– розповів Юсов.

Також за словами представника ГУР, Іран також знизив підтримку Росії, порівняно з минулими роками. Одна з причин, чому Іран постачає Росії менше зброї – це конфлікти на Близькому Сході. Найактивніше країна постачала до Росії "Шахеди" та інше озброєння. Однак Росії вдалося почати самостійне виготовлення дронів, тому залежності від Ірану Путін більше не має.

