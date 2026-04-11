Готовятся к войне: Британия обновляет секретный план мобилизации, – Sky News

Великобритания работает над обновлением правительственного плана подготовки к войне, который будет охватывать как военные структуры, так и гражданское население, промышленность и критическую инфраструктуру. Об этом пишет Sky News.

Что известно о подготовке Великобритании к войне?

Речь идет о модернизированной версии так называемого "Government War Book" – системы планирования, существовавшей еще со времен Первой мировой войны. Документ содержал подробные инструкции по мобилизации страны в условиях войны, включая закрытие школ, перепрофилированием больниц, нормированием продуктов и даже сохранением национальных ценностей.

По словам Найтона, новый план будет учитывать современные реалии – инфраструктуру, технологии и угрозы, включая гибридные атаки. Он отметил, что подготовка к конфликту должна включать не только военный, но и гражданский компонент.

Отдельно он отметил, что угроза Лондона перехватывать танкеры так называемого "теневого флота" России уже влияет на действия Москвы. Российская сторона вынуждена сопровождать такие суда или менять маршруты, хотя фактических захватов кораблей британскими силами пока не было.

В то же время британские вооруженные силы сталкиваются с проблемами из-за многолетнего недофинансирования после завершения Холодной войны. Премьер-министр Кир Стармер пообещал увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, однако только до 2035 года. Кроме того, правительство до сих пор не обнародовало 10-летний план инвестиций в оборону, что создает неопределенность для военной промышленности страны.

