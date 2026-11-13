"Подход обиженного школьника": политолог оценил политику Трампа и риски для Киева

Политолог Алексей Гарань проанализировал внешнюю политику Дональда Трампа и угрозы для Украины. Эксперт охарактеризовал стиль американского лидера как поведение обиженного школьника и объяснил его мотивы.

В эфире 24 Канала аналитик отметил, что президент США имеет довольно схематичное представление о глобальных процессах, а его личные интересы зачастую не совпадают с национальными интересами Соединенных Штатов. По его словам, Трампом руководят финансовые вопросы и собственные амбиции, ведь он стремится получить Нобелевскую премию мира.

Что стоит за решениями Трампа

У него подход такого обиженного школьника ко всему. В голове что-то записано, какие-то отрывки из невыученного задания, и он рисует себе картины и заговоры против себя. Трампа беспокоят деньги и его заоблачное эго – он хочет получить Нобелевскую премию мира,

– подчеркнул политолог.

Алексей Гарань подчеркнул, что американскому лидеру комфортно взаимодействовать с диктаторами, в частности с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, поскольку он убежден, что они относятся к нему с уважением. Несмотря на такую специфику, украинской стороне придется искать общий язык с его администрацией.

Нам с Трампом еще два года жить. Демократы могут ограничивать его прежде всего через бюджет, поскольку для преодоления вето требуются две трети голосов, которых у них нет. Они могут урезать военный бюджет или вызвать правительственных чиновников на слушания,

– пояснил эксперт.

Алексей Гарань проанализировал особенности внешней политики Дональда Трампа: видео

Главные вызовы для Киева

Основная угроза для украинской власти заключается в риске быть втянутой во внутренние политические баталии США. Киеву крайне важно сохранить двухпартийную поддержку как среди республиканцев, так и среди представителей Демократической партии.

Кроме того, специалист подчеркнул необходимость скорейшего назначения посла Украины в Вашингтоне и американского посла в Киеве, что поможет сохранять дипломатический контроль во время кризисов.

Ранее дипломаты предупреждали, что баланс сил в Вашингтоне переходит в фазу " затяжного противостояния ", когда Белый дом и законодатели будут блокировать инициативы друг друга.