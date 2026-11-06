Противостояние в Вашингтоне: будет ли выгодно Кремлю разделенное правление в США

Как политическая стагнация в Вашингтоне отразится на геополитической арене и планах Москвы, проанализировал в эфире 24 Канала Олег Шамшур, дипломат, бывший посол в США и Франции.

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По словам эксперта, баланс сил между Белым домом и законодателями переходит в фазу затяжного противостояния, при котором ни одна из сторон не будет иметь достаточных рычагов для принятия быстрых решений.

Усиление противостояния между Белым домом и Конгрессом

Эксперт отметил, что в Конгрессе ни одна из политических сил пока не способна полностью реализовать собственную законодательную программу. Хотя демократы сохраняют возможность инициировать законопроекты, в частности касающиеся поддержки Киева, над этими инициативами будет висеть постоянная угроза блокирования, что указывает и анализ внешней политики США.

Трамп уже заявил, что будет президентом, налагающим вето, а у демократов нет достаточного большинства, чтобы переголосовать и отменить президентское вето, и, как я считаю, нет перспектив перетянуть на свою сторону достаточное количество республиканцев для того, чтобы преодолеть это вето– отметил Олег Шамшур.

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Даже если демократы добьются выделения дополнительного финансирования для Украины, это не гарантирует его оперативного использования: президент США сохраняет большие полномочия по распоряжению средствами, поэтому может влиять на объемы и темпы дальнейшей помощи Украине.

Рассчитывает ли Кремль на новую Ялту?

Оценивая реакцию Кремля, аналитик отметил, что Москва не заинтересована в мелких компромиссах, а рассчитывает на масштабный геополитический передел. Любые ситуативные договоренности, такие как попытки обсудить снятие ограничений или дизельные соглашения, вряд ли удовлетворят российского диктатора.

Я думаю, что Путин сейчас абсолютно доволен, в частности тем, что вчера Трамп заявил о подготовке большого соглашения, которое будет касаться не только Украины, войны в Украине, но и Европы в целом. То есть, очевидно, готовится какой-то новый передел– отметил спикер.

Он предупредил, что планы разделить мир на сферы влияния между несколькими государствами несут угрозу, поскольку американское лидерство выглядит ослабленным перед агрессивными режимами.

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Что известно о геополитических последствиях для Украины?

Политическая неопределенность в США обостряется на фоне дискуссий о том, сможет ли обновленный баланс сил поддержать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время Москва активно прощупывает почву для прямых контактов с Вашингтоном, пытаясь использовать внутриполитические трудности Белого дома для налаживания первых контактов после выборов. Международные обозреватели отмечают, что именно отношения с Кремлем станут тем фактором, по которому Дональд Трамп окончательно определит свое политическое наследие.