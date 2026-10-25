США могут одобрить новую помощь Украине после выборов, – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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Как победа демократов повлияет на решения Трампа?

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре 2026 года. Если демократы получат контроль над Палатой представителей, они смогут определять повестку дня палаты и решать, какие законопроекты выносить на голосование.

Прогнозы

Новый пакет помощи Украине может получить двухпартийную поддержку, достаточную для преодоления президентского вето. Для этого необходимо не менее двух третей голосов в каждой палате Конгресса при условии соблюдения конституционной процедуры.

В то же время демократы могут попытаться ограничить и другие решения Трампа в сфере внешней политики. В частности, конгрессмен Грегори Микс из штата Нью-Йорк, который может возглавить Комитет Палаты представителей по иностранным делам в случае перехода контроля над палатой к демократам, зарегистрировал двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана президента по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Напомним, в эксклюзивном интервью 24 Канала исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал, что контроль над Конгрессом позволит демократам усилить надзор за администрацией Трампа, проводить расследования и влиять на бюджетные решения.

Одним из возможных шагов является продвижение законопроектов, которые не просто предоставят президенту право вводить санкции против России, а обяжут его это делать. Эпштейн также подчеркнул необходимость законодательно ограничить закупки российской нефти и дизельного топлива.

В то же время для продвижения таких инициатив демократам придется заручиться поддержкой республиканцев, готовых выступать против политики Трампа. Если же демократы будут контролировать только Палату представителей, их возможности влиять на внешнюю политику президента будут более ограниченными.