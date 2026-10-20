Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, как контроль над Конгрессом может изменить американскую политику и какие решения законодатели способны продвигать для усиления давления на Москву.

Как демократы могут ограничить Трампа?

После выборов демократы могут получить больше возможностей влиять на решения Белого дома. Палата представителей обладает полномочиями проводить расследования и контролировать бюджет, а Сенат может блокировать кандидатуры на государственные должности и препятствовать продвижению инициатив президента.

Если демократы получат контроль над всем Конгрессом, возможности Трампа для маневра будут существенно ограничены,

– отметил Эпштейн.

Если демократы будут контролировать только Палату представителей, их возможности влиять на внешнюю политику президента будут меньше. В то же время контроль над обеими палатами позволит им активнее продвигать законопроекты и противодействовать решениям администрации.

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Сможет ли Конгресс заставить Трампа ужесточить санкции против России?

Одним из возможных шагов являются законодательные инициативы, которые не просто позволят президенту вводить санкции против России, а обяжут его это делать.

Эпштейн также подчеркнул необходимость продвигать законопроекты, которые будут запрещать закупки российской нефти и дизельного топлива. По его словам, важно заручиться поддержкой республиканцев, готовых выступать против политики Трампа.

Такой подход может ограничить возможности президента ослаблять санкционное давление на Москву.

Чего ожидать Украине после выборов?

Трамп может и в дальнейшем пытаться ослаблять санкции против России и ограничивать помощь Украине. В то же время Конгресс способен стать противовесом таким решениям, если демократы получат достаточно голосов для контроля над обеими палатами.

Отдельный вопрос – обмен разведывательными данными с Украиной. Эпштейн считает, что полное прекращение этого сотрудничества стало бы для Трампа политически скандальным шагом, поэтому оно может сохраниться даже при сложных отношениях между Вашингтоном и Киевом.