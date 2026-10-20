Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як контроль над Конгресом може змінити американську політику та які рішення законодавці здатні просувати для посилення тиску на Москву.

Як демократи можуть обмежити Трампа?

Після виборів демократи можуть отримати більше можливостей впливати на рішення Білого дому. Палата представників має повноваження проводити розслідування та контролювати бюджет, а Сенат може блокувати кандидатури на державні посади й перешкоджати просуванню ініціатив президента.

Якщо демократи отримають контроль над усім Конгресом, можливості Трампа для маневру будуть суттєво обмежені,

– зазначив Епштейн.

Якщо демократи контролюватимуть лише Палату представників, їхні можливості впливати на зовнішню політику президента будуть меншими. Водночас контроль над обома палатами дозволить їм активніше просувати законопроєкти та протидіяти рішенням адміністрації.

Повне інтерв'ю Епштейна: дивитись відео

Чи зможе Конгрес змусити Трампа посилити санкції проти Росії?

Одним із можливих кроків є законодавчі ініціативи, які не просто дозволятимуть президенту запроваджувати санкції проти Росії, а зобов'язуватимуть його це робити.

Епштейн також наголосив на необхідності просувати законопроєкти, які заборонятимуть закупівлі російської нафти та дизельного пального. За його словами, важливо заручитися підтримкою республіканців, готових виступати проти політики Трампа.

Такий підхід може обмежити можливості президента послаблювати санкційний тиск на Москву.

Чого очікувати Україні після виборів?

Трамп може й надалі намагатися послаблювати санкції проти Росії та обмежувати допомогу Україні. Водночас Конгрес здатний стати противагою таким рішенням, якщо демократи отримають достатньо голосів для контролю над обома палатами.

Окреме питання – обмін розвідданими з Україною. Епштейн вважає, що повне припинення цієї співпраці стало б для Трампа політично скандальним кроком, тому вона може зберегтися навіть за складних відносин між Вашингтоном і Києвом.