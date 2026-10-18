Об этом Бессент рассказал в интервью журналистке NBC News Кристен Велкер.

Что сказал Бессент об обмене разведданными?

Во время беседы с Бессентом журналистка Кристен Велкер напомнила, что Зеленский также заявлял о приостановке обмена разведывательной информацией между Украиной и США.

В ответ американский министр финансов опроверг эти слова.

Президенту Зеленскому следует быть очень осторожным, делая такие заявления, которые не соответствуют действительности,

– сказал Бессент.

Впоследствии журналистка также подчеркнула, что Зеленский заявил, что США снизили скорость работы Starlink. Однако президент Трамп сказал, что не имеет к этому никакого отношения.

Трамп и Рубио уже заявляли, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю, что президенту Зеленскому очень безответственно выдвигать такие обвинения,

– сказал он.

Напомним, 18 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина и США возобновили обмен разведывательной информацией после перерыва, который длился некоторое время. По словам украинского лидера, ранее обмен разведданными был временно приостановлен.

В то же время Зеленский надеется, что переговоры с американской стороной состоятся уже на этой неделе. США заинтересованы во встрече с украинскими представителями.

До этого " Вашингтон оказывал давление на Киев ", требуя приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, угрожал ограничить военную помощь и обмен разведданными. В период этой напряженности Украина не получала предупреждений от партнеров о российских баллистических ударах, в частности во время атак на Киев.