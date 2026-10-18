Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC 18 октября.

Что известно о возобновлении сотрудничества с США в области обмена разведданными?

Владимир Зеленский сообщил, что обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном возобновился. Ранее этот процесс был заблокирован на определенный период.

В то же время Зеленский выразил надежду на проведение переговоров с Соединенными Штатами уже на этой неделе. По его словам, американская сторона хочет встретиться с украинскими представителями.

Напомним, перед этим Вашингтон оказывал давление на Киев, требуя приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и угрожал ограничить военную помощь и обмен разведданными.

В период этой напряженности Украина не получала предупреждений от партнеров о российских баллистических ударах, в частности во время атак на Киев.

Президент считал, что проблемы с обменом информацией не носили чисто технический характер, тогда как Дональд Трамп отрицал прекращение обмена разведданными.

Ситуация обострилась после того, как Трамп объявил о достижении договоренности об "энергетическом перемирии", а Украина заявила о продолжении российских ударов по ее энергетической инфраструктуре.

Однако Украина может вновь согласиться не проводить атаки на российские энергетические предприятия, если США в обмен предоставят больше ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский назвал это минимальным требованием.