Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC 18 жовтня.

Що відомо про відновлення співпраці зі США в обміні розвідданими?

Володимир Зеленський повідомив, що обмін розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном знову працює. Раніше цей процес був заблокований протягом певного періоду.

Водночас Зеленський висловив сподівання на проведення переговорів зі Сполученими Штатами вже цього тижня. За його словами, американська сторона хоче зустрітися з українськими представниками.

Нагадаємо, перед цим Вашингтон тиснув на Київ, вимагаючи призупинити удари по російських нафтопереробних заводах, і погрожував обмежити військову допомогу та обмін розвідданими.

Під час цієї напруженості Україна не отримувала попереджень партнерів про російські балістичні удари, зокрема під час атак на Київ.

Президент вважав, що проблеми з обміном інформацією не були суто технічними, тоді як Дональд Трамп заперечував припинення обміну розвідданими.

Ситуація загострилася після того, як Трамп оголосив про домовленість щодо "енергетичного перемир'я", а Україна заявила про продовження російських ударів по її енергетичній інфраструктурі.

Однак Україна може знову погодитися не атакувати російські енергетичні підприємства, якщо США натомість нададуть більше ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Зеленський назвав це мінімальною вимогою.