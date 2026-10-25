США можуть схвалити нову допомогу Україні після виборів, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Як перемога демократів вплине на рішення Трампа?

Проміжні вибори у США відбудуться в листопаді 2026 року. Якщо демократи отримають контроль над Палатою представників, вони зможуть визначати порядок денний палати та вирішувати, які законопроєкти виносити на голосування.

Прогнози

Новий пакет допомоги Україні може отримати двопартійну підтримку, достатню для подолання президентського вето. Для цього необхідно щонайменше дві третини голосів у кожній палаті Конгресу, за умови дотримання конституційної процедури.

Водночас демократи можуть спробувати обмежити й інші рішення Трампа у сфері зовнішньої політики. Зокрема, конгресмен Грегорі Мікс зі штату Нью-Йорк, який може очолити Комітет Палати представників із закордонних справ у разі переходу контролю над палатою до демократів, зареєстрував двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану президента щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

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Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів, що контроль над Конгресом дозволить демократам посилити нагляд за адміністрацією Трампа, проводити розслідування та впливати на бюджетні рішення.

Одним із можливих кроків є просування законопроєктів, які не просто надаватимуть президенту право запроваджувати санкції проти Росії, а зобов’язуватимуть його це робити. Епштейн також наголосив на необхідності законодавчо обмежити закупівлі російської нафти та дизельного пального.

Водночас для просування таких ініціатив демократам доведеться заручитися підтримкою республіканців, які готові виступати проти політики Трампа. Якщо ж демократи контролюватимуть лише Палату представників, їхні можливості впливати на зовнішню політику президента будуть обмеженішими.