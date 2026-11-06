Протистояння у Вашингтоні: чи матиме Кремль вигоду від розділеного правління у США

Як політична стагнація у Вашингтоні позначиться на геополітичній арені та планах Москви, проаналізував в ефірі 24 Каналу Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США та Франції.

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За словами експерта, баланс сил між Білим домом та законодавцями переходить у фазу затяжного протистояння, де жодна зі сторін не матиме достатньо важелів для швидких рішень.

Посилення протистояння між Білим домом і Конгресом

Експерт зазначив, що у Конгресі жодна з політичних сил наразі не здатна повністю реалізувати власну законодавчу програму. Хоча демократи зберігають можливості ініціювати законопроєкти, зокрема щодо підтримки Києва, над цими ініціативами тяжітиме постійна загроза блокування, на що вказує й аналіз зовнішньої політики США.

Трамп вже сказав, що він буде президентом-ветувальником і в демократів немає достатньої більшості, щоб перебити, скасувати президентське вето, і, я вважаю, немає перспектив перетягнути на свій бік достатню кількість республіканців для того, щоб це вето подолати– зауважив Олег Шамшур.

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Навіть якщо демократи доможуться виділення додаткового фінансування для України, це не гарантує його оперативного використання: президент США зберігає великі повноваження щодо розпорядження коштами, тож може впливати на обсяги й темпи подальшої допомоги Україні.

Чи розраховує Кремль на нову Ялту?

Оцінюючи реакцію Кремля, аналітик зазначив, що Москва не зацікавлена у дрібних компромісах, а розраховує на масштабний геополітичний переділ. Будь-які ситуативні домовленості, як-от спроби обговорювати зняття обмежень чи дизельні угоди, навряд чи задовольнять російського диктатора.

Я думаю, що Путін зараз абсолютно задоволений, зокрема тим, що вчора Трамп заявив про підготовку великої угоди, яка стосуватиметься не тільки України, війну в Україні, але і Європу в цілому. Тобто, очевидно, готується якийсь такий новий поділ– зазначив спікер.

Він застеріг, що плани розділити світ на сфери впливу між кількома державами несуть загрозу, оскільки американське лідерство виглядає ослабленим перед агресивними режимами.

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Що відомо про геополітичні наслідки для України?

Політична невизначеність у США загострюється на тлі дискусій про те, чи зможе оновлений баланс сил підтримати Україну на тривалій дистанції. Водночас Москва активно зондує ґрунт для прямих контактів із Вашингтоном, намагаючись використати внутрішньополітичні труднощі Білого дому задля налагодження перших контактів після виборів. Міжнародні оглядачі констатують, що саме взаємини з Кремлем стануть фактором, через який Дональд Трамп остаточно визначить свою політичну спадщину.