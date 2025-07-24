Франция и Евросовет отговаривали Зеленского подписывать закон о НАБУ и САП, – FT

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта пытались убедить Владимира Зеленского не подписывать закон о лишении независимости НАБУ и САП.

Отметим, что западные союзники обеспокоены ситуацией относительно независимых институтов в Украине для борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

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Что об этом известно?

Источники сообщили изданию, что во вторник, 22 июля, Эммануэль Макрон и Антониу Кошта звонили украинскому президенту Владимиру Зеленскому "в последней попытке отговорить его от этого шага".

В Financial Times напоминают, что в тот же день послы стран G7 в Киеве встретились с генеральным прокурором Русланом Кравченко и председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком и призвали пересмотреть решение.

Отмечается, что дипломатов удерживали в комнате без телефонов более двух часов – один из них охарактеризовал такие действия как попытку "заглушить" их и помешать оперативному информированию своих правительств о событиях в Киеве.

В то же время нардеп от "Слуги народа" на условиях анонимности сообщил журналистам, что депутатов тогда срочно созвали на голосование по законопроекту об ограничении полномочий органов НАБУ и САП.