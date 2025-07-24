Зазначимо, що західні союзники стурбовані ситуацією стосовно незалежних інституцій в Україні для боротьби з корупцією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Що про це відомо?

Джерела повідомили виданню, що у вівторок, 22 липня, Еммануель Макрон та Антоніу Кошта телефонували українському президенту Володимиру Зеленському "в останній спробі відмовити його від цього кроку".

У Financial Times нагадують, що того ж дня посли країн G7 у Києві зустрілися з генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком та закликали переглянути рішення.

Зазначають, що дипломатів утримували в кімнаті без телефонів понад дві години – один із них охарактеризував такі дії як спробу "заглушити" їх і завадити оперативному інформуванню своїх урядів про події в Києві.

Водночас нардеп від "Слуги народу" на умовах анонімності повідомив журналістам, що депутатів тоді терміново скликали на голосування стосовно законопроєкту про обмеження повноважень органів НАБУ і САП.