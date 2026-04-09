Попытка провалилась: Британия разоблачила тайную операцию Кремля и пригрозила жесткими последствиями

Великобритания заявила о провале тайной российской операции, которую Кремль планировал в Атлантике вблизи критической инфраструктуры. Лондон предупредил Москву о серьезных последствиях в случае попыток повреждения кабелей и трубопроводов.

Глава Кремля Владимир Путин отправил подводные лодки в районы расположения подводных кабелей и трубопроводов Великобритании, однако операцию удалось разоблачить. Об этом заявил министр обороны страны Джон Гили, передает Sky News.

Что рассказали в Лондоне о тайной операции Кремля?

По данным британских военных, в водах Атлантического океана зафиксировали три российских судна:

ударная подводная лодка класса "Акула",

два специализированных аппарата Главного управления глубоководных исследований России.

Ранее также обнаруживали разведывательный корабль "Янтарь".

Обратите внимание! Подводная лодка проекта 941 "Акула" (класс "Тайфун" по классификации НАТО) – это крупнейший в мире атомный ракетоносец, созданный в СССР для противодействия США, который может нести баллистические ракеты и действовать автономно, в частности под арктическим льдом. В то же время "Янтарь" – российский разведывательный корабль, предназначен для шпионажа за подводной инфраструктурой, в частности кабелями, и оснащен глубоководными аппаратами.

Британские силы вместе с союзниками более месяца отслеживали активность российских субмарин с моря и воздуха. К операции привлекли более 500 военных, а контроль осуществляли с помощью кораблей и патрульной авиации. По словам Гили, российские суда действовали в пределах исключительной экономической зоны Великобритании. В то же время доказательств повреждения подводной инфраструктуры пока не зафиксировано.

Министр подчеркнул, что Лондон сознательно обнародовал информацию, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией. Он предупредил Москву, что любые попытки атаковать критическую инфраструктуру будут иметь серьезные последствия.

В МИД Украины также отреагировали на ситуацию. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такие действия России свидетельствуют о глобальных угрозах, которые представляет российский режим, и призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказывал, что Кремль активно формирует сеть агентов в ЕС для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность.

