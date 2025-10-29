"Непобедимый" и "супер-быстрый": в России создали ядерный подводный аппарат "Посейдон"
- Россия протестировала новую ядерную торпеду "Посейдон", которая, по словам Путина, является быстрой и не имеет аналогов в мире.
- "Посейдон" является беспилотным подводным аппаратом с ядерным двигателем, способным нести термоядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн.
Россия продолжает модернизировать старое оружие и изготавливать новое. Недавно страна-агрессор протестировала подводный аппарат "Посейдон".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Путина во время встречи с оккупантами в госпитале.
Что рассказал Путин о новой ядерной торпеде "Посейдон"?
Российский диктатор отметил, что подводный аппарат с ядерной установкой "Посейдон" – сверхбыстрый и пока не имеет аналогов в мире. 28 октября новое оружие испытали и сделали выводы, что мощность "Посейдона" якобы значительно больше даже силы российской межконтинентальной ракеты "Сармат".
Вчера мы провели испытания еще одного перспективного комплекса – подводное безэкипажное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это большой успех
– заявил глава России.
Диктатор добавил, что не существует и способов перехвата "Посейдона", ведь с его скоростью не справится ни одна система.
Заметим! Российский аппарат "Посейдон" иногда называют "Статус-6". Это проект был очень загадочным и детали относительно его характеристик долгое время не разглашались.
Что известно о подводном аппарате "Посейдон"?
Официально "Посейдон" – это беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, который может нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности. С помощью этого оружия возможно ударять по прибрежным целям, например, крупным портовым городам, военно-морским базам или авианосным группировкам.
Длина "Посейдона" – около 20 метров, а диаметр – 1,8 – 8 2 метра; Масса: до 100 тонн. Дальность хода достигает более 10 тысяч километров, а скорость аппарата разгоняется до 130 – 185 километров в час.
"Посейдон" может нести термоядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн.
Какое еще обновленное оружие имеет российская армия?
Недавно Россия заявила об успешном испытании ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Она якобы пролетела 14 тысяч километров. Однако независимых оценок оружие не получило и описано только россиянами.
Россия планирует поставленный на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник". Страна выразила готовность и возможность использования комплекса на своей территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские "Шахеды" после модернизации представляют для Украины еще большую угрозу, чем баллистика. Украинский лидер объяснил, что такие дроны стало значительно труднее сбивать.