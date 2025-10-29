"Непобедимый" и "супер-быстрый": в России создали ядерный подводный аппарат "Посейдон"

Россия продолжает модернизировать старое оружие и изготавливать новое. Недавно страна-агрессор протестировала подводный аппарат "Посейдон".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Путина во время встречи с оккупантами в госпитале.

К теме Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений

Что рассказал Путин о новой ядерной торпеде "Посейдон"?

Российский диктатор отметил, что подводный аппарат с ядерной установкой "Посейдон" – сверхбыстрый и пока не имеет аналогов в мире. 28 октября новое оружие испытали и сделали выводы, что мощность "Посейдона" якобы значительно больше даже силы российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Вчера мы провели испытания еще одного перспективного комплекса – подводное безэкипажное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Это большой успех

– заявил глава России.

Диктатор добавил, что не существует и способов перехвата "Посейдона", ведь с его скоростью не справится ни одна система.

Заметим! Российский аппарат "Посейдон" иногда называют "Статус-6". Это проект был очень загадочным и детали относительно его характеристик долгое время не разглашались.

Что известно о подводном аппарате "Посейдон"?

Официально "Посейдон" – это беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, который может нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности. С помощью этого оружия возможно ударять по прибрежным целям, например, крупным портовым городам, военно-морским базам или авианосным группировкам.

Длина "Посейдона" – около 20 метров, а диаметр – 1,8 – 8 2 метра; Масса: до 100 тонн. Дальность хода достигает более 10 тысяч километров, а скорость аппарата разгоняется до 130 – 185 километров в час.

"Посейдон" может нести термоядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн.

