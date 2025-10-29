"Непереможний" та "супершвидкий": у Росії створили ядерний підводний апарат "Посейдон"
- Росія протестувала нову ядерну торпеду "Посейдон", яка, за словами Путіна, є швидкою та не має аналогів у світі.
- "Посейдон" є безпілотним підводним апаратом із ядерним двигуном, здатним нести термоядерну боєголовку потужністю до 100 мегатонн.
Росія продовжує модернізувати стару зброю та виготовляти нову. Нещодавно країна-агресорка протестувала підводний апарат "Посейдон".
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента Володимира Путіна під час зустрічі з окупантами у шпиталі.
Що розповів Путін про нову ядерну торпеду "Посейдон"?
Російський диктатор зазначив, що підводний апарат з ядерною установкою "Посейдон" – надшвидкий і поки що не має аналогів у світі. 28 жовтня нову зброю випробували та зробили висновки, що потужність "Посейдона" нібито значно більша навіть за силу російської міжконтинентальної ракети "Сармат".
Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу – підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу. Це великий успіх
– заявив очільник Росії.
Диктатор додав, що не існує і способів перехоплення "Посейдона", адже з його швидкістю не впорається жодна система.
Зауважимо! Російський апарат "Посейдон" іноді називають "Статус-6". Це проєкт був дуже загадковим і деталі щодо його характеристик тривалий час не розголошувалися.
Що відомо про підводний апарат "Посейдон"?
Офіційно "Посейдон" – це безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, який може нести ядерну боєголовку надвеликої потужності. За допомогою цієї зброї можливо вдаряти по прибережних цілях, наприклад, великих портових містах, військово-морських базах або авіаносних угрупованнях.
Довжина "Посейдона" – близько 20 метрів, а діаметр – 1,8 – 2 метри; Маса: до 100 тонн. Дальність ходу сягає понад 10 тисяч кілометрів, а швидкість апарату розганяється до 130 – 185 кілометрів за годину.
"Посейдон" може нести термоядерну боєголовку потужністю до 100 мегатонн.
Яку ще оновлену зброю має російська армія?
Нещодавно Росія заявила про успішне випробування ракети "Буревестник" з ядерною силовою установкою. Вона нібито пролетіла 14 тисяч кілометрів. Однак незалежних оцінок зброя не отримала й описана лише росіянами.
Росія планує поставлений на бойове чергування в Білорусі ракетний комплекс "Орешник". Країна висловила готовність та можливість використання комплексу на своїй території.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські "Шахеди" після модернізації становлять для України ще більшу загрозу, ніж балістика. Український лідер пояснив, що такі дрони стало значно важче збивати.