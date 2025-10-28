Запах отчаяния: Россия провалила возможность наладить отношения с Трампом, – Telegraph

Рабочая поездка главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США "пахла отчаянием", и скорее всего оказалась неудачной. Ему так и не удалось встретиться с ключевыми фигурами администрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Отметим, что визит Дмитриева состоялся всего через несколько дней после введения нефтяных санкций против России и отмены встречи президентов в Будапеште.

Смотрите также Россия напугана из-за США: в ISW объяснили, как Москва пытается использовать визит Дмитриева

Почему визит Дмитриева можно назвать неудачным?

Журналисты отмечают, что рабочая поездка Кирилла Дмитриева состоялась на фоне ухудшения отношений между Россией и США, которые сейчас опустились до рекордно низкого уровня с момента возвращения Дональда Трампа на должность.

Британский финансист и политический активист Уильям Браудер считает, что то, что визит состоялся "всего через несколько минут после того, как США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", показывает, насколько Путин потрясен".

Отмечается, что Дмитриев имел переговоры с представителями администрации в течение трех дней, но сам президент, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали из-за поездки в Азию.

На тот момент в США был Стив Уиткофф, который возглавлял переговоры с Россией. Но, по данным издания, его позицию, вероятно, снизили, потому что переговоры Трампа и Путина в Будапеште, которые уже отменены, готовил Рубио, а не он.

Понимая, что ключевых лиц во время его визита не будет, Кирилл Дмитриев все равно отправился в США. Предполагают, что это может демонстрировать то, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к России.

Последние события показывают, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него возникают опасения,

– говорится в статье.

По итогам визита ни одна из сторон не сообщила о существенных сдвигах. Отмечается, что единственным, кто согласился встретиться с Дмитриевым публично, стала пророссийская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

О чем может свидетельствовать визит Дмитриева?