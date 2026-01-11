"Голова взрывалась изнутри": солдаты США использовали таинственное оружие во время похищения Мадуро
- США использовали неизвестное и мощное оружие при попытке захвата Николаса Мадуро.
- Технологии, применены американскими силами, нейтрализовали сотни бойцов, но остаются неидентифицированными.
Соединенные Штаты Америки применили чрезвычайно мощное и неизвестное оружие во время рейда, направленного на захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По свидетельству одного из военнослужащих, лояльных к диктатору, американские силы нейтрализовали сотни бойцов, используя технологии, которые остаются неидентифицированными.
Об этом рассказал один из солдат венесуэльского диктатора. Подробности сообщает The New York Post со ссылкой на слова мужчины, передает 24 Канал.
Что известно о таинственном оружии, которое помогло похитить Мадуро?
Военный рассказал, что, хотя их служба всегда была в состоянии боевой готовности, во время операции США все радиолокационные системы внезапно вышли из строя. Сразу после отключения радаров над их позициями появилось большое количество дронов. За ними прибыли вертолеты, которые доставили примерно 20 американских военнослужащих.
По словам свидетеля, эта небольшая группа американцев была вооружена чем-то значительно более разрушительным, чем традиционное огнестрельное оружие. В определенный момент американцы активировали что-то, что было похоже на чрезвычайно интенсивную звуковую волну.
Венесуэльский боец описал это ощущение так: "Мне показалось, что моя голова разорвется изнутри". Последствия использования этого оружия были катастрофическими для венесуэльских военных, ведь у них начиналось кровотечение из носа, некоторые бойцы рвали кровью.
Солдаты падали на землю, полностью парализованы и неспособны двигаться или даже встать после этой атаки, которую он называет "звуковым оружием или что это было".
Охранник режима Мадуро подчеркнул, что эта операция американских сил вызвала глубокий шок во всей Латинской Америке.
Никто не желает пережить то, что пришлось пережить нам,
– подытожил свидетель.
Заметим, что в рамках операции "Абсолютная решимость" для захвата президента Венесуэлы и его жены, Воздушные силы США привлекли по меньшей мере один, а возможно, и несколько стелс-дронов RQ-170. Это стало редким публичным подтверждением использования сверхсекретного и малоизвестного вооружения.
Могут ли США сделать подобное с другим диктатором?
После успешного задержания Мадуро, Соединенные Штаты резко активизировали свою публичную риторику, направленную против авторитарных режимов. Государственный департамент США опубликовал предупреждение, в очередной раз подчеркнув, что Западное полушарие является зоной стратегических интересов Америки.
Эксперт Константин Криволап высказал мнение, что теоретически США могли бы повторить сценарий захвата Мадуро в отношении Путина, однако он отметил, что это потребовало бы значительно большего объема ресурсов и сил. На фоне этих событий, Путину сообщили о потенциальной угрозе, после чего он усилил меры безопасности.
Со своей стороны дипломат Роман Бессмертный, комментируя ситуацию в эфире 24 Канала, отметил, что громкие заявления Вашингтона не всегда отражают его реальные намерения, и призвал внимательно следить за дальнейшими действиями США в отношении России.