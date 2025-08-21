Сенатор Линдси Грэм заявил, что США могут признать Россию государством-спонсором терроризма. Это возможно, если россияне не вернут похищенных украинских детей.

Во время войны России против Украины было депортировано почти два десятка тысяч детей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сенатора США в соцсети Х.

В каком случае США признают Россию спонсором терроризма?

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут признать Россию государством-спонсором терроризма, если они не вернут похищенных украинских детей.

Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком,

– написал Грэм.

По его словам, во время войны Россия незаконно вывезла более 19 тысяч детей из Украины. Грэм планирует инициировать принятие законопроекта, который закрепит признание России государством-спонсором терроризма.

Сенатор отметил, что принятие такого решения сделает сотрудничество с государством-агрессором неприемлемым для других стран и бизнесов.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Грэма. Он поблагодарил партнеров в США за принципиальную позицию. "Возвращение детей – это не предмет торга, а условие справедливого мира и победы человечности над террором", – написал Ермак.

Что известно о похищении украинских детей Россией?