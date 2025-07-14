Самый старый президент мира: 92-летний лидер африканской страны планирует снова баллотироваться

Президент Камеруна Поль Бия заявил, что снова будет баллотироваться на выборы главы государства. Ему исполнилось 92 года в феврале.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TRT Global.

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О чем заявил Бия?

Президент Камеруна заявил о стремлении баллотироваться на восьмой срок на президентских выборах в октябре 2025 года и продолжить свое почти 43-летнее правление.

Я являюсь кандидатом на президентских выборах 12 октября 2025 года. Уверяю вас, моя решимость служить вам соответствует тем серьезным вызовам, которые перед нами стоят. Вместе нет вызовов, которые мы не смогли бы преодолеть. Лучшее еще впереди,

– написал он.

Все чаще возникают публичные обсуждения и сомнения относительно возраста, состояния здоровья и способности управлять государством политика. Несмотря на это, Бия уже считался фактическим кандидатом от правящей Камерунской народно-демократической партии, лидером которой он является.

На роль главы государства есть ряд кандидатов, которые имеют время до 21 июля, чтобы подать официальное заявление. В то же время несмотря на недовольство властью, оппозиция глубоко разделена и не может объединиться вокруг единого кандидата.

Граждане Камеруна часто жалуются на высокую безработицу среди молодежи, рост цен и плохое качество государственных услуг. Кроме того, страна периодически подвергается вспышкам насилия со стороны сепаратистов, особенно в англоязычных регионах преимущественно франкоязычного государства.