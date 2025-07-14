Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TRT Global.

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Про що заявив Бія?

Президент Камеруну заявив про прагнення балотуватися на восьмий термін на президентських виборах у жовтні 2025 року та продовжити своє майже 43-річне правління.

Я є кандидатом на президентських виборах 12 жовтня 2025 року. Запевняю вас, моя рішучість служити вам відповідає тим серйозним викликам, які перед нами стоять. Разом немає викликів, які ми не змогли б подолати. Найкраще ще попереду,

– написав він.

Все частіше виникають публічні обговорення та сумніви щодо віку, стану здоров'я та здатності керувати державою політика. Попри це, Бія вже вважався фактичним кандидатом від керівної Камерунської народно-демократичної партії, лідером якої він є.

На роль голови держави є низка кандидатів, які мають час до 21 липня, щоб подати офіційну заяву. Водночас попри невдоволення владою, опозиція глибоко розділена і не може об'єднатися навколо єдиного кандидата.

Громадяни Камеруну часто скаржаться на високе безробіття серед молоді, зростання цін та погану якість державних послуг. Крім того, країна періодично зазнає спалахів насильства з боку сепаратистів, особливо в англомовних регіонах переважно франкомовної держави.