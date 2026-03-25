"Он может спровоцировать кризис": сенатор США раскритиковал политику Трампа

На днях сенатор Адам Шифф резко раскритиковал президента США Дональда Трампа. Он отметил, что действия американского лидера только вредят интересам страны.

Об этом Шифф заявил прямо перед выступлением президента Америки, передает 24 Канал.

Как сенатор прокомментировал действия Трампа?

В своей речи сенатор отметил, что американский народ заслуживает правды. По его словам за прошлый год США не приблизились к созданию более совершенного союза, а внутренние споры только усилились.

Шифф обвинил Трампа в попытках вернуть страну назад, в обратном от прогресса направлении, а также разделить народ и подорвать доверие к государственным институтам. Сенатор указал на действия Трампа в отношении союзников США, включая Канаду, Германией, Францией, Великобританией и Данией, и на сомнение американского президента придерживаться коллективной обороны в рамках НАТО.

По мнению Шиффа, президент поставил под сомнение давние обязанности США по безопасности, одновременно восхваляя Орбана, Путина и других диктаторов. Это привело к ослаблению доверия союзников и росту уверенности противников.

Сенатор также предупредил, что такая политика Трампа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны и изолировать США на международной арене.

Он (Трамп – 24 Канал) сделал нас слабее за рубежом, более разделенными внутри страны, такими, что заслуживают меньше доверия, менее безопасными и менее свободными, чем в начале своей каденции,

– резюмировал Шифф.

