"Готовит ловушку для Украины": политолог объяснил, как Путин переманивает Трампа на свою сторону

Россия активно использует уязвимость Дональда Трампа на фоне выборов в США и кризиса с ценами на топливо. Кремль склоняет политика к выгодным для себя договоренностям и создает сложный вызов для Киева.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что Москва умело играет на внутренних экономических трудностях Соединенных Штатов.

Манипуляции с ценами на топливо

По словам эксперта, ранее позиция Дональда Трампа заключалась в том, что сначала должно произойти прекращение боевых действий, а уже потом – заключение деловых соглашений. Однако ситуация изменилась из-за напряженности на нефтяном рынке вокруг Ирана и рекордного подорожания дизельного топлива в США, что создало благоприятный фон для российских манипуляций.

Похоже, сами россияне подкинули Трампу версию, будто главная причина проблем с дизельным топливом в США – это украинские удары по российским НПЗ. Этим начали пользоваться в предвыборной гонке радикальные сторонники Трампа, и Трамп сам в это поверил,

– отметил Владимир Фесенко.

Выбор без выбора для Киева

Владимир Путин решил пойти навстречу Трампу и предложил свой дизель без какого-либо прекращения огня. Таким образом Кремль решил проблемы с запасами топлива и одновременно сделал символический жест в адрес американского политика, который ценит подобные упреждающие шаги.

Для Украины такое развитие событий обернулось крайне сложной альтернативой. Киеву приходится выбирать: либо соглашаться на требования Вашингтона и прекращать удары по вражеским НПЗ, либо продолжать законные атаки и сталкиваться с проблемами в отношениях с партнерами.

Помимо Трампа, Кремль пытается применить аналогичную тактику и в отношении Илона Маска, стремясь использовать его негативные эмоции. Враг рассчитывает на обострение внутриполитической борьбы в США после выборов, чтобы и в дальнейшем привязывать к себе ключевых американских деятелей.

Ранее Владимир Фесенко отмечал, что Соединенные Штаты пытаются разделить экономические договоренности с Россией и реальный процесс прекращения войны в Украине.