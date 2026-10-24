США хотят на этом заработать: политолог объяснил коварство мирного плана Трампа

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, ранее позиция американцев была более последовательной. Сначала они ожидали прекращения войны, а уже потом были готовы говорить об экономических соглашениях с россиянами.

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Что не так с новыми мирными инициативами США?

Как подчеркнул Фесенко, при этом американцы все же не забыли о необходимости прекратить войну в Украине. Переговорный процесс возобновился. Уже даже состоялась встреча с украинской делегацией в Осло и поездка спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа к диктатору Путину.

Кроме того, в СМИ начали появляться идеи новых мирных инициатив со стороны США. Источники сообщили, что этим занимается именно Стив Виткофф.

Некоторые западные журналисты, работающие в США, рассказали, что это именно идея Виткоффа. Там снова говорят о прекращении огня, создании спецфонда для восстановления Украины, постепенной отмене санкций против России, гарантиях безопасности для Украины и нейтральном статусе. При этом ключевая идея Виткоффа связана именно с бизнесом. Он предлагает компромисс: возобновить масштабный экспорт газа и нефти из РФ в Европу, но операторами должны быть американцы– отметил Фесенко.

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Прогнозы

Фесенко прокомментировал мирные переговоры с участием Украины, США и России: смотрите видео 24 Канала

Фактически Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы заработать на мирных переговорах. "Миротворчество" администрации Трампа всегда связано именно с бизнесом.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с посланцами Трампа в Европе. Он рассчитывает, что дипломатический процесс продолжится на следующей неделе.