США хочуть заробити: політолог пояснив підступність мирного плану Трампа

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, раніше позиція американців була більш послідовною. Спершу там очікували на припинення війни, а вже потім були готові говорити про економічні угоди з росіянами.

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Що не так з новими мирними ініціативами США?

Як наголосив Фесенко, при цьому американці все ж не забули про потребу припинити війну в Україні. Переговорний процес відновився. Вже навіть відбулася зустріч з українською делегацією в Осло та поїздка спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до диктатора Путіна.

Окрім цього, в ЗМІ почали з'являтися ідеї нових мирних ініціатив з боку США. Джерела повідомили, що цим займається саме Стів Віткофф.

Деякі західні журналісти, які працюють у США, розповіли, що це саме ідея Віткоффа. Там знову говорять про припинення вогню, створення спецфонду для відновлення України, поступове скасування санкцій проти Росії, гарантії безпеки для України та нейтральний статус. При цьому ключова ідея Віткоффа пов'язана саме з бізнесом. Він пропонує компроміс: відновити масштабний експорт газу і нафти з РФ до Європи, але операторами мають бути американці– зазначив Фесенко.

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Прогнози

Фесенко прокоментував мирні переговори за участі України, США та Росії: дивіться відео 24 Каналу

Фактично Сполучені Штати зацікавлені в тому, аби заробити на мирних переговорах. "Миротворчість" адміністрації Трампа завжди пов'язана саме з бізнесом.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував нову зустріч з посланцями Трампа у Європі. Він розраховує, що дипломатичний процес продовжиться наступного тижня.