Зеленський анонсував нову зустріч з посланцями Трампа у Європі

Про це заявив президент Зеленський у зверненні 23 жовтня.

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Що відомо про майбутні зустрічі України і посланців Трампа?

Ми готуємо зустрічі в Європі з представниками президента США, а також нашими європейськими партнерами. Європа має бути у дипломатії. Україна завжди залучає Європу– наголосив глава держави.

Політик додав, що сподівається на продовження дипломатії наступного тижня.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент Зеленський на чолі української делегації зустрівся зі спецпредставниками президента Трампа. Темою зустрічі стали пошук шляхів для закінчення війни в Україні. Із напрацьованими мирними пропозиціями наступного дня Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним.

За підсумками цих зустрічей сторони домовилися відновити мирні переговори у форматі Україна – США – Росія.

Перший раунд має відбутися на початку листопада.

Тим часом Європа теж хоче бути присутньою за столом переговорів. Там вже почали відбирати кандидатів на потенційні перемовини з Росією.

Союзники вирішили, що континент має представляти не одна людина, а група. Серед кандидатур називають прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, президента Чехії Петра Павела, прем'єрку Данії Метте Фредеріксен і прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стьоре.