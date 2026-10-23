У Кремлі назвали дату переговорів в Абу-Дабі та прокоментували можливу участь Європи

Пєсков заявив, що мирні переговори з США та Україною пройдуть на початку листопада / росЗМІ
У Кремлі озвучили дату нового раунду мирних переговорів. Європа у них участі не братиме.
Так, коментуючи можливу участь ЄС у переговорах, речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що зустріч відбудеться у тристоронньому форматі "Росія – США – Україна".
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Коли пройдуть нові мирні переговори?
Обговорювати архітектуру безпеки Європи без інших учасників неможливо, але початок обговорення буде у форматі Росія – США – Україна
Пєсков уточнив, що переговори пройдуть в Абу-Дабі у першій половині листопада.
За словами чиновника, вони будуть присвячені питанням безпеки для Росії та України після виходу на мирне врегулювання.
Нагадаємо, що у Європі вже почали відбирати кандидатів на роль переговорників з Росією. Наразі союзники вирішили, що континент має представляти не одна людина, а група. Серед кандидатур називають прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, президента Чехії Петра Павела, прем'єрку Данії Метте Фредеріксен і прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стьоре.
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