В Кремле назвали дату переговоров в Абу-Даби и прокомментировали возможное участие Европы

Так, комментируя возможное участие ЕС в переговорах, представитель Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча состоится в трехстороннем формате "Россия – США – Украина".

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Когда пройдут мирные переговоры?

Обсуждать архитектуру безопасности Европы без других участников невозможно, но начало обсуждения будет в формате Россия – США – Украина– объяснил Песков.

Песков уточнил, что переговоры пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября. По словам чиновника, они будут посвящены вопросам безопасности России и Украины после выхода на мирное урегулирование.

Напомним, что в Европе уже начали отбирать кандидатов на роль переговорщиков с Россией. В настоящее время союзники решили, что континент должен представлять не один человек, а группа.

Среди кандидатур называют премьера Италии Джорджу Мэлони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Мэтте Фредериксен и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере.

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Заметим, что Россия использует переговоры с США, чтобы добиться ослабления санкций и получить деньги на войну.

В частности, Москва стремится оградить нефтяную отрасль от последствий украинских ударов по НПЗ.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. По их оценке, Кремль не демонстрирует реальную готовность завершить войну, а пытается убедить США, что Украина якобы не способна победить и должна пойти на уступки.