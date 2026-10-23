Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны.

Реклама Adv

популярные видео

Зачем Россия симулирует заинтересованность в мирных переговорах?

Встречу спецпредставителя США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным 21 октября российские чиновники пытались представить как доказательство готовности к содержательному диалогу.

Главный переговорщик от России Кирилл Дмитриев заявил, что стороны договорились расширить экономическое сотрудничество и продолжать общение.

Однако представитель Кремля рассказал изданию Verstka, что на самом деле там не ожидают завершения боевых действий благодаря дипломатии. Главная цель Москвы – добиться уступок, которые помогут ей пополнить бюджет и обеспечить военное превосходство.

Попытки спасти нефтяную отрасль

Еще несколько месяцев войны могут нанести долгосрочный ущерб российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Украинские удары по НПЗ существенно сократили прибыль и увеличили долги корпорации.

Из-за постоянных атак "Роснефть" не может завершить ремонт и возобновить работу предприятий. Наибольшие сложности возникают с восстановлением установок вторичной переработки нефти, которые часто содержат детали западного производства. Доступ к ним у России ограничен из-за действия международных санкций.

Реклама

Именно поэтому в ходе контактов с США Москва неоднократно пыталась добиться смягчения санкций в отношении экспорта дизельного топлива и ограничения украинских ударов по НПЗ.

Отсутствие реальных мирных предложений

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 22 октября признал, что Путин не передавал Виткоффу ничего по поводу мира.

По его словам, состав делегации для возможных трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной также еще не определен.

Депутаты Госдумы выразили сомнения в способности дипломатии остановить войну, подчеркнув, что замораживание фронта помешает достижению их целей.

Источник, близкий к МИД России, сообщил, что Москва уже более полутора лет пытается склонить на свою сторону администрацию Дональда Трампа. Нынешняя тактика сводится к распространению нарративов о якобы безнадежном положении Украины на фронте, поэтому Киев должен капитулировать.