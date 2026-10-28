Скандал из-за пленных бойцов КНДР: политолог объяснил демарш Южной Кореи

Дипломатическое обострение между Киевом и Сеулом вызвано внутриполитическим кризисом в Южной Корее. Президент Ли Чжэ Мен мог планировать непубличную передачу пленных военных Ким Чен Ыну.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала заявил, что нынешний лидер Южной Кореи пришел к власти под лозунгами о разрядке в отношениях с Пхеньяном. Оппоненты упрекают политика в прокитайских взглядах из-за его поддержки политики "одного Китая" во время визита в Пекин. Кроме того, незадолго до спора о военнопленных Сеул публично предлагал КНДР заключить мирный договор вместо перемирия, действующего еще со времен Корейской войны.

Закрытые переговоры вокруг пленных

Эксперт высказал предположение, что вокруг пленных северокорейцев велись непубличные переговоры, которые Украина раскрыла своим заявлением.

У меня есть обоснованные подозрения о том, что вокруг этих северокорейских военнослужащих велись какие-то переговоры, которые Украина в определенной степени раскрыла. Ли Чжэ Мен хотел подарить их Ким Чен Ыну. А когда стало известно, что они находятся в Южной Корее, это оказалось невозможным. Этим и объясняется такая резкая реакция,

– отметил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что Украина не была обязана передавать бойцов КНДР, потому что они воевали против сил обороны и стали неопровержимым доказательством прямого участия Пхеньяна в войне. По его мнению, власти Южной Кореи могли воспользоваться шумом вокруг этого события, чтобы уклониться от возможных обещаний о передаче военной техники или технологий Киеву.

Внутренний раскол и борьба за власть

Олещук отметил, что южнокорейское общество расколото, а правые политические силы обвиняют Ли Чжэ Мена в государственной измене. Политолог напомнил и о суровой местной традиции наказания бывших президентов: в частности, предшественник нынешнего главы государства Юн Сок Ель находится под стражей по обвинению в попытке государственного переворота.

Напомним, ранее Сеул отозвал восемь дипломатов из Украины на фоне обострения спора по поводу двух пленных бойцов КНДР.

Разногласия разгорелись после того, как 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных бойцов КНДР, захваченных Силами обороны в Курской области.

Официальный Сеул выразил возмущение публичным обнародованием этих данных, подчеркнув нарушение договоренности о конфиденциальности.