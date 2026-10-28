Скандал через полонених бійців КНДР: політолог пояснив демарш Південної Кореї

Політолог Петро Олещук під час ефіру 24 Каналу заявив, що чинний лідер Південної Кореї прийшов до влади на гаслах про розрядку у відносинах із Пхеньяном. Опоненти закидають політику прокитайські погляди через його підтримку політики "одного Китаю" під час візиту до Пекіна. Крім того, незадовго до суперечки щодо військовополонених Сеул публічно пропонував КНДР укласти мирний договір замість перемир'я, яке діє ще з часів Корейської війни.

Реклама Adv

популярні відео

Непублічні торги довкола полонених

Експерт висловив припущення, що довкола полонених північнокорейців велися непублічні переговори, які Україна розкрила своєю заявою.

У мене є обґрунтовані підозри про те, що довкола цих північнокорейських військовослужбовців велися якісь торги, які Україна певним чином розкрила. Лі Чже Мйон хотів їх подарувати Кім Чен Ину. А коли стало відомо, що вони перебувають у Південній Кореї, це виявилося неможливим. Цим і пояснюється така різка реакція– зазначив політолог.

Реклама

Також експерт підкреслив, що Україна не мала зобов'язань передавати бійців КНДР, адже вони воювали проти Сил оборони та стали беззаперечним доказом прямої участі Пхеньяна у війні. На його переконання, влада Південної Кореї могла скористатися шумом довкола події, щоб ухилитися від можливих обіцянок щодо передачі військової техніки чи технологій Києву.

Внутрішній розкол і боротьба за владу

Олещук зауважив, що південнокорейське суспільство розколоте, а праві політичні сили звинувачують Лі Чже Мйона у державній зраді. Політолог нагадав і про сувору місцеву традицію покарання експрезидентів: зокрема, попередник чинного керівника держави Юн Сок Йоль перебуває під вартою через звинувачення у спробі державного перевороту.

Нагадаємо, раніше Сеул відкликав вісім дипломатів з України на тлі загострення суперечки щодо двох полонених бійців КНДР.

Розбіжності спалахнули після того, як 23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Володимир Зеленський повідомив про передачу Південній Кореї двох військовополонених бійців КНДР, захоплених Силами оборони в Курській області.

Офіційний Сеул висловив обурення публічним оголошенням цих даних, наголосивши на порушенні домовленості про конфіденційність.