В ночь на 10 сентября российские дроны залетели на территорию Польши. Предполагается, что некоторые из них были направлены на базы НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

Что известно о потенциальной атаке на объект НАТО?

По данным источников издания, вечером 10 сентября состоялся внутренний брифинг НАТО по вопросам безопасности, на котором обсуждалось нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.

Предварительное расследование установило, что 5 "Шахедов" направлялись по прямой линии к базе НАТО, через которую альянс осуществляет поставки военной помощи Украине.

В НАТО предполагают, что это было попыткой проверить скорость реагирования и ресурсы Альянса, которые он будет использовать для борьбы с беспилотниками.

Однако в Альянсе не считают, что это была прямая атака, ведь среди обломков беспилотников не было найдено взрывных устройств.

Где нашли обломки российских дронов?