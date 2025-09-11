Частина дронів, які порушили повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО, – Welt
- 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, можливо, прямуючи до бази НАТО.
- НАТО розглядає це як перевірку швидкості реагування, оскільки серед уламків дронів не виявлено вибухових пристроїв.
У ніч проти 10 вересня російські дрони залетіли на територію Польщі. Припускається, що деякі з них були спрямовані на бази НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.
Дивіться також Туск готовий відправити військових до України для навчання протидії дронам, – Зеленський
Що відомо про потенційну атаку на об'єкт НАТО?
За данними джерел видання, ввечері 10 вересня відбувся внутрішній брифінг НАТО з питань безпеки, на якому обговорювалося порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.
Попереднє розслідування встановила, що 5 "Шахедів" прямували по прямій лінії до бази НАТО, через яку альянс здійснює поставки військової допомоги Україні.
У НАТО припускають, що це було спробою перевірити швидкість реагування і ресурси Альянсу, які він буде використовувати для боротьби з безпілотниками.
Проте в Альянсі не вважають, що це була пряма атака, адже серед уламків безпілотників не було знайдено вибухових пристроїв.
Де знайшли уламки російських дронів?
Станом на вечір 10 вересня у Польщі знайшли 15 збитих безпілотників, а також залишки однієї ракети невідомого походження.
Більшість уламків знайшли на території Люблінського воєводства, що межує з Волинською областю України та Білоруссю. Зазначається, що невідомий снаряд виявили біля Вигалева.
Відомо, що у Вириках пошкоджено житловий будинок і припаркований автомобіль, але обійшлося без постраждалих.
Один з дронів пролетів понад 250 кілометрів вглиб території країни й впав неподалік Мнішкува.
Ще один БпЛА впав на території підрозділу територіальної оборони у Новому-Мясті-над-Пилицею, неподалік від Варшави. Попередньо, це була "Гербера", без вибухівки.
Зауважимо, що відбивали атаку польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.