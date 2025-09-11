У ніч проти 10 вересня російські дрони залетіли на територію Польщі. Припускається, що деякі з них були спрямовані на бази НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.

Що відомо про потенційну атаку на об'єкт НАТО?

За данними джерел видання, ввечері 10 вересня відбувся внутрішній брифінг НАТО з питань безпеки, на якому обговорювалося порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Попереднє розслідування встановила, що 5 "Шахедів" прямували по прямій лінії до бази НАТО, через яку альянс здійснює поставки військової допомоги Україні.

У НАТО припускають, що це було спробою перевірити швидкість реагування і ресурси Альянсу, які він буде використовувати для боротьби з безпілотниками.

Проте в Альянсі не вважають, що це була пряма атака, адже серед уламків безпілотників не було знайдено вибухових пристроїв.

Де знайшли уламки російських дронів?