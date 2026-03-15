"Угроза реальна": Туск предупредил, что Польша может выйти из ЕС

Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление. Он предупредил о желании части политиков провести Polexit, то есть выйти из Евросоюза.

Об этом Дональд Туск написал в соцсети Х. Глава правительства Польши перечислил, кому выгоден такой сценарий.

Почему Польша хочет выйти из ЕС и кому это выгодно?

Как убеждает Туск, Polexit – вполне реальная угроза для страны.

Его хотят обе конфедерации и большинство членов партии "Право и справедливость". Навроцкий является их покровителем. Развалить ЕС хотят: Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Орбаном. Для Польши это было бы катастрофой. Я сделаю все, чтобы их остановить,

– эмоционально написал премьер.

Обратите внимание! Еще в январе 2026-го Польское радио для Украины предупреждало: в соцсетях активно распространяются дезинформационные видео о возможном Polexit. По опросам, более 20% поляков не поддерживают пребывание страны в Европейском Союзе.

Почему в Польше заговорили о "Полэкзите"?

12 марта президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который бы позволил Польше получить доступ к 43,7 миллиардам евро оборонных займов ЕС с низкими процентами. А 13 марта бывший министр от партии "Право и Справедливость" Конрад Шиманский написал, что польские националистические правые движутся "дорогой к Полэкзиту".

Недавние опросы показывают, что поддержка выхода Польши из ЕС в стране остается слабой, но она уже не является незначительной. Опросы показывают, что примерно каждый десятый или каждый четвертый поляк поддержал бы запуск процесса выхода, даже несмотря на то, что подавляющее большинство все еще выступает за сохранение членства,

– отметили в Politico.

Кшиштоф Фигларж в статье для издания XYZ заметил, что в стране растет евроскептицизм. Хотя годами к политическому выходу из ЕС относились скорее как к риторическому приему, чем как к реальному политическому варианту, теперь это может воплотиться в жизнь. За "Полэкзит" выступают молодежь, мужчины и сторонники правых.

Как ИИ агитирует за выход Польши из ЕС?

В конце 2025 года в сети появились видео из профиля "Правильные польки" (Prawilne_Polki). В роликах молодые красивые девушки агитировали за выход Польши из ЕС. Александра Войтович, старший аналитик по вопросам новых технологий и цифровизации Польского института международных дел, заявила Euronews, что многие из этих видео созданы искусственным интеллектом. Аккаунт удалили, и пропаганда продолжается.

Впрочем, отныне TikTok выдает предупреждение о дезинформации при поиске Polexit.

Государственный секретарь Польши по вопросам цифровых технологий Дариуш Штандерский сказал Politico, что это мог быть "пробный шар" перед выборами парламента Польши в 2027 году.