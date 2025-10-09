В Польский сейм внесли законопроект, который приравнивает деятельность ОУН(б) и УПА с нацизмом и коммунизмом. Украина не исключает соответствующих шагов в случае его одобрения.

Об этом сообщил посол Украины Василий Боднар, передает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

Каким будет ответ Киева на польский законопроект?

Боднар отметил, что популярный в Польше термин "бандеровец" не имеет никакого исторического обоснования. В то же время он призвал граждан Украины в Польше воздержаться от использования красно-черной символики, ведь для поляков это очень уязвимая тема.

Посол вспомнил открытое обращение более сорока представителей украинского исторического сообщества к Польше из-за законопроекта Навроцкого. В этом заявлении украинские историки хорошо выразили свои мысли и стремятся к прямым контактам с коллегами, чтобы заниматься этим вопросом на профессиональном уровне.

В то же время там отмечалось, что в случае принятия данного закона, Украина "будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы".

На вопрос о возможности зеркальных шагов Боднар отметил, что не исключает такого развития событий и это вполне вероятно.

Что известно о польской инициативе?

Президент Польши Кароль Навроцкий 29 сентября внес в Сейм законопроект, который предусматривает борьбу с распространением ложных утверждений о якобы преступлениях членов ОУН(б), УПА и "другими украинскими формированиями, сотрудничавших с Третьим Рейхом".

Наказание предусмотрено и для тех, кто публично пропагандирует идеологию ОУН(б) и УПА, или призывает к насилию для влияния на политику или общество.

Как отмечают украинские историки, инициаторы этого документа односторонне обвиняют украинцев во всех событиях, связанных с Волынской трагедией.

В ответ, представитель польского президента назвал заявление украинских историков "сценарием Кремля".

