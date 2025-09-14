В субботу, 13 сентября, в Польше поднимали авиацию из-за угрозы российских дронов. В Вооруженных силах объяснили, было ли очередное нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно

Почему в Польше поднимали авиацию?

В ВС объяснили, что в связи с действиями войска 13 сентября, связанными с угрозой нарушения воздушного пространства Польши были приняты все доступные меры для подтверждения данных радиолокационных систем о возможном нарушении польского воздушного пространства.

Впрочем, проведенные действия не подтвердили показаний систем, а следовательно – и факта нарушения воздушного пространства Польши.

Следует подчеркнуть, что сигналы систем могли быть вызваны атмосферными условиями, однако они требовали нашей реакции из-за наличия объектов в непосредственной близости к нашей границе,

– говорят военные.

Они вспомнили о подобной ситуации в Румынии, где также были зафиксированы показания радиолокационных систем и активирована система противовоздушной обороны.

Все решения, которые принимались во время выполнения задач польскими силами и средствами, были направлены на:

подтверждение данных, полученных с радиолокационных систем,

обеспечение максимальной безопасности граждан,

недопущение возможных последствий в случае нарушения пространства неустановленным воздушным объектом.

В Польше поднимали авиацию: что известно?