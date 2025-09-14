Подняли авиацию из-за погоды: в Польше ответили, было ли пересечение границы во время атаки
- 13 сентября в Польше поднимали авиацию из-за угрозы российских дронов, но нарушение воздушного пространства не подтвердилось.
- Сигналы радиолокационных систем могли быть вызваны атмосферными условиями, но требовали реакции из-за близости объектов к границе.
В субботу, 13 сентября, в Польше поднимали авиацию из-за угрозы российских дронов. В Вооруженных силах объяснили, было ли очередное нарушение воздушного пространства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Почему в Польше поднимали авиацию?
В ВС объяснили, что в связи с действиями войска 13 сентября, связанными с угрозой нарушения воздушного пространства Польши были приняты все доступные меры для подтверждения данных радиолокационных систем о возможном нарушении польского воздушного пространства.
Впрочем, проведенные действия не подтвердили показаний систем, а следовательно – и факта нарушения воздушного пространства Польши.
Следует подчеркнуть, что сигналы систем могли быть вызваны атмосферными условиями, однако они требовали нашей реакции из-за наличия объектов в непосредственной близости к нашей границе,
– говорят военные.
Они вспомнили о подобной ситуации в Румынии, где также были зафиксированы показания радиолокационных систем и активирована система противовоздушной обороны.
Все решения, которые принимались во время выполнения задач польскими силами и средствами, были направлены на:
- подтверждение данных, полученных с радиолокационных систем,
- обеспечение максимальной безопасности граждан,
- недопущение возможных последствий в случае нарушения пространства неустановленным воздушным объектом.
В Польше поднимали авиацию: что известно?
Напомним, что вечером 13 сентября ВС Польши сообщили, что военные самолеты были подняты в воздух из-за угрозы российских дронов, а системы ПВО достигли наивысшей готовности.
В то же время в восточных регионах страны зазвучала воздушная тревога. Поляки, которые живут в приграничных с Украиной регионах, получили на мобильные телефоны письма со следующим содержанием: "Внимание! Угроза воздушного удара. Сохраняйте особую осторожность. Придерживайтесь указаний служб. Ожидайте дальнейших сообщений".
Кроме этого, аэропорт в Люблине приостановил работу из-за угрозы атаки российских дронов, воздушную зону закрывали до 19:00 по киевскому времени, а не работала она с 16:00.