Варшава решила полностью закрыть границу с Беларусью. Там натянули колючую проволоку на границе и установили заградительные щиты.

Детали собрал 24 Канал.

Почему Польша закрыла границу с Беларусью?

Причиной называют учения "Запад-2025" и непрекращающиеся провокации Минска.

Белорусская сторона наблюдала за событиями, пограничники даже вели прямой эфир.

Польские пограничники с 01:00 из пункта пропуска "Тересполь" не пропустили в Беларусь ни одного авто. Транспортные средства, что не въехали из Беларуси в Польшу, вернулись в пункт пропуска "Брест". На мосту между Беларусью и Польшей остались автобусы, им нужно искать другие маршруты возвращения в ЕС,

– написало официальное информационное агентство Беларуси.

До закрытия Польшей границы в пункт пропуска "Тересполь" не успели въехать несколько автобусов и легковушка. Они пройдут процедуру возвращения в Беларусь.

На видео, распространенном Беларусью, заметно, что туристический автобус вынужден ехать обратно, потому что военные не пропускают его.

Смотрите видео закрытия белорусской границы в ночь на 12 сентября

Обратите внимание! Дональд Туск говорил, что закроют и железнодорожные переезды.

Какие сейчас отношения между Польшей и Беларусью?

Министр внутренних дел Польши заявил, что пограничные переходы будут открыты только тогда, когда Варшава будет на 100 процентов уверена, что для Польши нет никакой угрозы,

– цитирует польскую сторону "Наша Нива".

Белорусские оппозиционные журналисты отметили: последней каплей для Польши стало задержание монаха Гжегожа Гавела. Речь о случае в Витебской области, когда 4 сентября задержали брата-кармелита, гражданина Польши. Беларусь обвинила монаха в том, что он якобы раздобыл документы совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", писало католическое издание Credo.

