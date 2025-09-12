Укр Рус
12 сентября, 02:36
3

Польша закрыла границу с Беларусью: натянули колючую проволоку и установили щиты

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и провокаций Минска.
  • Также Польша ограничила авиационное движение до 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью.

Варшава решила полностью закрыть границу с Беларусью. Там натянули колючую проволоку на границе и установили заградительные щиты.

Детали собрал 24 Канал.

Почему Польша закрыла границу с Беларусью?

Причиной называют учения "Запад-2025" и непрекращающиеся провокации Минска.

Белорусская сторона наблюдала за событиями, пограничники даже вели прямой эфир.

Польские пограничники с 01:00 из пункта пропуска "Тересполь" не пропустили в Беларусь ни одного авто. Транспортные средства, что не въехали из Беларуси в Польшу, вернулись в пункт пропуска "Брест". На мосту между Беларусью и Польшей остались автобусы, им нужно искать другие маршруты возвращения в ЕС, 
– написало официальное информационное агентство Беларуси.

До закрытия Польшей границы в пункт пропуска "Тересполь" не успели въехать несколько автобусов и легковушка. Они пройдут процедуру возвращения в Беларусь.

На видео, распространенном Беларусью, заметно, что туристический автобус вынужден ехать обратно, потому что военные не пропускают его.

Обратите внимание! Дональд Туск говорил, что закроют и железнодорожные переезды.

Какие сейчас отношения между Польшей и Беларусью?

Министр внутренних дел Польши заявил, что пограничные переходы будут открыты только тогда, когда Варшава будет на 100 процентов уверена, что для Польши нет никакой угрозы, 
цитирует польскую сторону "Наша Нива".

Белорусские оппозиционные журналисты отметили: последней каплей для Польши стало задержание монаха Гжегожа Гавела. Речь о случае в Витебской области, когда 4 сентября задержали брата-кармелита, гражданина Польши. Беларусь обвинила монаха в том, что он якобы раздобыл документы совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", писало католическое издание Credo.

Какой была роль Беларуси в беспилотной атаке на Польшу?

  • Во время ночной атаки "Шахеды" летели на Польшу и со стороны Беларуси. Впрочем, белорусы предупредили об атаке.

  • В польском генштабе удивились такому сотрудничеству.

  • В Польше заявили, что ограничивают авиационное движение до 9 декабря в восточной части страны вдоль границы с Украиной и Беларусью.

  • Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью на 11 – 18 сентября с возможностью продления.