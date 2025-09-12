Польша закрыла границу с Беларусью: натянули колючую проволоку и установили щиты
- Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и провокаций Минска.
- Также Польша ограничила авиационное движение до 9 декабря вдоль границы с Украиной и Беларусью.
Варшава решила полностью закрыть границу с Беларусью. Там натянули колючую проволоку на границе и установили заградительные щиты.
Детали собрал 24 Канал.
Смотрите также В Беларуси возводят новые военные базы прямо у границ Украины, – СМИ
Почему Польша закрыла границу с Беларусью?
Причиной называют учения "Запад-2025" и непрекращающиеся провокации Минска.
Белорусская сторона наблюдала за событиями, пограничники даже вели прямой эфир.
Польские пограничники с 01:00 из пункта пропуска "Тересполь" не пропустили в Беларусь ни одного авто. Транспортные средства, что не въехали из Беларуси в Польшу, вернулись в пункт пропуска "Брест". На мосту между Беларусью и Польшей остались автобусы, им нужно искать другие маршруты возвращения в ЕС,
– написало официальное информационное агентство Беларуси.
До закрытия Польшей границы в пункт пропуска "Тересполь" не успели въехать несколько автобусов и легковушка. Они пройдут процедуру возвращения в Беларусь.
На видео, распространенном Беларусью, заметно, что туристический автобус вынужден ехать обратно, потому что военные не пропускают его.
Смотрите видео закрытия белорусской границы в ночь на 12 сентября
Обратите внимание! Дональд Туск говорил, что закроют и железнодорожные переезды.
Какие сейчас отношения между Польшей и Беларусью?
Министр внутренних дел Польши заявил, что пограничные переходы будут открыты только тогда, когда Варшава будет на 100 процентов уверена, что для Польши нет никакой угрозы,
– цитирует польскую сторону "Наша Нива".
Белорусские оппозиционные журналисты отметили: последней каплей для Польши стало задержание монаха Гжегожа Гавела. Речь о случае в Витебской области, когда 4 сентября задержали брата-кармелита, гражданина Польши. Беларусь обвинила монаха в том, что он якобы раздобыл документы совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", писало католическое издание Credo.
Какой была роль Беларуси в беспилотной атаке на Польшу?
Во время ночной атаки "Шахеды" летели на Польшу и со стороны Беларуси. Впрочем, белорусы предупредили об атаке.
В польском генштабе удивились такому сотрудничеству.
В Польше заявили, что ограничивают авиационное движение до 9 декабря в восточной части страны вдоль границы с Украиной и Беларусью.
Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью на 11 – 18 сентября с возможностью продления.