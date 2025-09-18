Польские службы активизировали меры по защите населения из-за вызовов в сфере безопасности государства. По состоянию на сентябрь они заказали почти 4000 проверок зданий для оценки их пригодности как бомбоубежищ и экстренных укрытий.

Как Польша проверяет и модернизирует укрытия?

Государственная пожарная служба и районные инспекции строительного надзора проводят детальные осмотры объектов, которые могут выполнять защитные функции.

Сейчас они совершили более 2 тысяч визитов, в рамках которых предоставили технические выводы для органов гражданской защиты. По результатам проверок установлено, что более тысячи сооружений соответствует требованиям, определенным Министерством внутренних дел и администрацией, и может использоваться как хранилища или места укрытия в случае угрозы.

Отмечается, что места гражданской защиты делятся на два основных типа: места временного укрытия и защитные сооружения, к которым относятся убежища.

Программа защиты населения и гражданской обороны на 2025 – 2026 годы предусматривает почти 5 миллиардов злотых для местных органов власти на реализацию задач, связанных с защитой населения и развитием гражданской обороны. Эти средства направят на модернизацию и ремонт имеющихся хранилищ, строительство новых защитных объектов, а также на развитие систем оповещения и связи.

В Министерстве подчеркнули, что приоритетными являются инвестиции в регионах, охваченных Национальной программой сдерживания и обороны "Восточный щит", однако поддержка поступит также в города и населенные пункты, которые признали особенно уязвимыми.

С чего все началось?