Как Польша проверяет и модернизирует укрытия?
Государственная пожарная служба и районные инспекции строительного надзора проводят детальные осмотры объектов, которые могут выполнять защитные функции.
Сейчас они совершили более 2 тысяч визитов, в рамках которых предоставили технические выводы для органов гражданской защиты. По результатам проверок установлено, что более тысячи сооружений соответствует требованиям, определенным Министерством внутренних дел и администрацией, и может использоваться как хранилища или места укрытия в случае угрозы.
Отмечается, что места гражданской защиты делятся на два основных типа: места временного укрытия и защитные сооружения, к которым относятся убежища.
Программа защиты населения и гражданской обороны на 2025 – 2026 годы предусматривает почти 5 миллиардов злотых для местных органов власти на реализацию задач, связанных с защитой населения и развитием гражданской обороны. Эти средства направят на модернизацию и ремонт имеющихся хранилищ, строительство новых защитных объектов, а также на развитие систем оповещения и связи.
В Министерстве подчеркнули, что приоритетными являются инвестиции в регионах, охваченных Национальной программой сдерживания и обороны "Восточный щит", однако поддержка поступит также в города и населенные пункты, которые признали особенно уязвимыми.
С чего все началось?
В ночь на 10 сентября во время масштабной атаки России на Украину БпЛА залетели в воздушное пространство НАТО. В результате атаки работу нескольких аэропортов в Польше пришлось временно ограничить. Для отражения атаки применили польские F-16 и нидерландские F-35.
Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что дроны в воздушном пространстве Польши следует расценивать как акт агрессии со стороны России. Это должно признать не только польское правительство, но и члены НАТО.
Впоследствии стало известно, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для укрепления обороны восточного фланга Европы. Тогда главнокомандующий Алянсу Алексус Гринкевич заявил, что НАТО будет защищать каждый клочок своей территории.