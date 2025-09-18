Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Як Польща перевіряє та модернізує укриття?

Державна пожежна служба та районні інспекції будівельного нагляду проводять детальні огляди об'єктів, які можуть виконувати захисні функції.

Наразі вони здійснили понад 2 тисячі візитів, в рамках яких надали технічні висновки для органів цивільного захисту. За результатами перевірок встановлено, що понад тисяча споруд відповідає вимогам, визначеним Міністерством внутрішніх справ та адміністрацією, і може використовуватися як сховища або місця укриття у разі загрози.

Зазначається, що місця цивільного захисту поділяються на два основні типи: місця тимчасового укриття та захисні споруди, до яких належать сховища.

Програма захисту населення та цивільної оборони на 2025 – 2026 роки передбачає майже 5 мільярдів злотих для місцевих органів влади на реалізацію завдань, пов'язаних із захистом населення та розвитком цивільної оборони. Ці кошти спрямують на модернізацію та ремонт наявних сховищ, будівництво нових захисних об'єктів, а також на розвиток систем оповіщення й зв'язку.

У Міністерстві підкреслили, що пріоритетними є інвестиції у регіонах, охоплених Національною програмою стримування та оборони "Східний щит", однак підтримка надійде також у міста й населені пункти, які визнали особливо вразливими.

З чого все почалося?