Впервые польские военные проходят обучение, основанное на опыте войны в Украине, – AP

В Германии польские спецназовцы принимают участие в новых военных учениях. Их разработали американские военные с учетом опыта российско-украинской войны.

Это первый случай, когда такие учения проводит союзник США по НАТО – Польша. Американские военные планируют проводить их несколько раз в год и ожидают, что другие страны Альянса также захотят направить свои подразделения для участия, пишет Associated Press.

Что известно о военных учениях поляков на примере украинцев?

По сценарию польская группа должна незаметно пройти через территорию, контролируемую условным противником, преодолеть около 100 километров и добраться до заданной цели. После этого военные должны нанести по ней удар с помощью дрона.

Учения проходят на территории Объединенного многонационального центра подготовки в Гогенфельсе, в Баварии. Общая площадь полигона составляет около 3 тысяч квадратных километров.

Польским спецназовцам противостоит американское десантное подразделение, которое по сценарию играет роль российских сил. Американские военные пытаются обнаружить польскую группу с помощью дронов. Если спецназовцев заметят, для их поиска могут привлечь военную полицию со служебными собаками или дополнительные беспилотники. Во время предыдущих учений американская сторона использовала более 100 дронов.

Военным также необходимо оставаться незаметными для гражданского населения. На маршруте находятся деревни, фермы, городские районы и камеры наблюдения. Если местные жители заметят подозрительных людей и сообщат в полицию, эта информация может помочь американским военным установить местонахождение польской группы.

По словам американского офицера, во время учений используются уроки, извлеченные из войны в Украине. В частности, учитывается то, как беспилотники изменили ведение боевых действий и насколько сложно военным перемещаться незаметно под постоянным воздушным наблюдением.

Интерес к украинскому опыту использования дронов в современной войне растет не только в США. Европейские страны также пытаются адаптировать тактику, которую Украина применяет на поле боя.

В то же время в Европе в последнее время участились случаи появления неизвестных дронов возле военных и других важных объектов. В частности, в этом месяце беспилотники заметили над немецкой военной базой, а возле важного грузового аэропорта в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой.

Отметим, что еще в июле США предупредили Польшу о том, что Россия может ее атаковать, чтобы проверить решимость НАТО защищать своих союзников.

Ранее мы писали о том, как украинские дроны разгромили бригаду США во время учений в Германии.