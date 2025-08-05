Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал это заявление.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutschlandfunk.

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Что на призыв премьера Баварии ответили в Украине?

В комментарии изданию Алексей Макеев отметил, что украинцы не являются проблемой для системы социальной помощи, а заявления Зедера назвал "трудными для понимания". Он подчеркнул, что перекладывать ответственность за внутренние трудности на украинских военных беженцев – это ошибка.

Кроме этого, Макеев предостерег от попыток сделать украинцев "козлами отпущения".

Важно! Bürgergeld в Германии – это социальная помощь, предназначена для поддержки лиц, которые ищут работу или не имеют достаточного дохода, чтобы содержать себя.

Напомним, что премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить социальные выплаты. Он выразил убеждение, что наличие социальных выплат может сдерживать многих украинцев от активного поиска работы в Германии.

"Вот почему у нас так мало работников из Украины, хотя они имеют хорошее образование", – сказал он.