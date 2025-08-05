Посол раскритиковал призыв премьера Баварии лишить украинских беженцев социальной помощи
- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал отменить социальную помощь Bürgergeld украинским беженцам, считая, что это сдерживает их от поиска работы.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал это заявление, подчеркивая, что украинцы не являются проблемой для системы социальной помощи, и призвал не делать из них "козлов отпущения".
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал это заявление.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutschlandfunk.
Смотрите также Правительство Германии увеличит поддержку Украины в 2026 году
Что на призыв премьера Баварии ответили в Украине?
В комментарии изданию Алексей Макеев отметил, что украинцы не являются проблемой для системы социальной помощи, а заявления Зедера назвал "трудными для понимания". Он подчеркнул, что перекладывать ответственность за внутренние трудности на украинских военных беженцев – это ошибка.
Кроме этого, Макеев предостерег от попыток сделать украинцев "козлами отпущения".
Важно! Bürgergeld в Германии – это социальная помощь, предназначена для поддержки лиц, которые ищут работу или не имеют достаточного дохода, чтобы содержать себя.
Напомним, что премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить социальные выплаты. Он выразил убеждение, что наличие социальных выплат может сдерживать многих украинцев от активного поиска работы в Германии.
"Вот почему у нас так мало работников из Украины, хотя они имеют хорошее образование", – сказал он.