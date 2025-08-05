Про це пише 24 Канал із посиланням на Deutschlandfunk.

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Що на заклик прем'єра Баварії відповіли в Україні?

У коментарі виданню Олексій Макєєв наголосив, що українці не є проблемою для системи соціальної допомоги, а заяви Зедера назвав "важкими для розуміння". Він підкреслив, що перекладати відповідальність за внутрішні труднощі на українських воєнних біженців – це помилка.

Крім цього, Макеєв застеріг від спроб зробити українців "цапами-відбувайлами".

Важливо! Bürgergeld у Німеччині – це соціальна допомога, призначена для підтримки осіб, які шукають роботу або не мають достатнього доходу, щоб утримувати себе.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати соціальні виплати. Він висловив переконання, що наявність соціальних виплат може стримувати багатьох українців від активного пошуку роботи в Німеччині.

"Ось чому у нас так мало працівників з України, хоча вони мають хорошу освіту", – сказав він.