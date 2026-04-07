План потенциального поражения: Россия передала Ирану список ключевых объектов энергетики Израиля

Российская разведка передала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля. Именно они могут стать целями потенциальных ударов иранского режима.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник, приближенный к украинским спецслужбам.

Какие объекты вошли в российский список?

Издание отметило, что все объекты, которые вошли в российский список разделили на три категории – в зависимости от их стратегического значения.

К высшей категории отнесли ключевые производственные объекты, которые имеют для Израиля критическое значение.

Это объекты, уничтожение которых парализовало бы национальную энергетическую систему. В отчете конкретно указано электростанцию "Орот Рабин" как главную цель,

– говорится в материале.

Ко второму уровню целей отнесли ключевые городские и промышленные энергетические узлы. Они расположены преимущественно в центральной части Израиля и обеспечивают электроэнергией крупные населенные пункты.

Зато к третьему уровню добавили объекты локальной инфраструктуры, в частности региональные подстанции, которые питают промышленные зоны и меньшие электростанции.

Российская разведка отметила, что энергосистема Израиля характеризуется высокой изолированностью – это и является ее уязвимостью.

JP резюмировало, что Израиль является так называемым "энергетическим островом", который не получает электроэнергию от соседних стран. Поэтому россияне якобы предупредили Иран, что даже повреждение нескольких ключевых объектов может привести к масштабному и длительному коллапсу энергосистемы, вызвав серьезные отключения электричества и технические сбои, устранение которых будет сложным.

Важно! Недавно Израиль в очередной раз атаковал крупнейший нефтехимический комплекс Ирана. Министр обороны Израиля заявил, что этот удар нанес значительные экономические последствия Тегерану, хотя в Иране говорят, что сама нефтехимическая компания Pars не пострадала.



В результате атаки произошел блэкаут на других нефтехимических предприятиях в Асалуе.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке