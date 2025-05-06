Трамп не давал никаких указаний о прекращении помощи Украине: от кого исходил приказ

Президент США Дональд Трамп не приказывал прекращать помощь Украине. Приказ о временном приостановлении поставок военной помощи Украине исходил из офиса руководителя Пентагона Пита Гегсета.

Такое решение министра обороны застало Белый дом "врасплох". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Напомним, что это произошло в начале февраля 2025 года.

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Что известно о решении США

По данным агентства, соответствующий устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Гегсета. Журналисты напоминают, что приостановка помощи произошла после встречи Дональда Трампа с руководителем Пентагона и другими чиновниками по вопросам нацбезопасности в Овальном кабинете 30 января.

Собеседники издания говорят, что именно во время этой встречи возникла идея прекратить помощь Украине, однако сам американский президент не давал никаких указаний по приостановке поддержки Киева. Никто, кроме Гегсета, не знал о его намерениях по прекращению помощи.