Таке рішення міністра оборони застало Білий дім "зненацька". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Нагадаємо, що це сталося на початку лютого 2025 року.

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Що відомо про рішення США

За даними агентства, відповідний усний наказ надійшов з офісу міністра оборони Піта Гегсета. Журналісти нагадують, що призупинення допомоги сталося після зустрічі Дональда Трампа з керівником Пентагону та іншими високопосадовцями з питань нацбезпеки в Овальному кабінеті 30 січня.

Співрозмовники видання кажуть, що саме під час цієї зустрічі виникла ідея припинити допомогу Україні, проте сам американський президент не давав жодних вказівок стосовно призупинення підтримки Києва. Ніхто, крім Гегсета, не знав про його наміри щодо припинення допомоги.