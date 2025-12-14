Орбан придумал новый способ заблокировать помощь Украине

Евросоюз всячески пытается обойти блокирование помощи для Украины со стороны Венгрии. Впрочем, Виктор Орбан все еще пытается помешать налаживанию механизма. На этот раз он объявил о намерении использовать результаты "национальной консультации" для блокирования европейской помощи.

Так, Орбан планирует повезти в Брюссель "мнение молчаливого большинства". О соответствующем решении венгерский премьер написал на своей странице в Facebook, передает 24 Канал.

Актуально ЕС пытается избежать вето Венгрии в отношении российских активов: что придумали в Европе

Как Виктор Орбан планирует препятствовать помощи Украине от ЕС?

В ноябре правительство страны провело очередную так называемую "национальную консультацию". Речь идет о псевдореферендуме без юридической силы и гарантий от фальсификаций.

Эту практику Орбан использует годами для пропаганды и манипуляций общественным мнением. На этот раз венгров "консультировали" по повышению налогов, якобы необходимого для финансирования поддержки Украины со стороны ЕС.

1,6 миллиона возвращенных анкет. Именно столько людей высказали свое мнение относительно налоговых планов, связанных с войной. Я возьму это на следующей неделе в Брюссель, чтобы показать голос молчаливого большинства,

– написал Орбан.

Заметим, что даже если цифра 1,6 миллиона реальна, она не составляет большинства в Венгрии. Ведь в стране насчитывается около 8,2 миллиона избирателей, а на последних парламентских выборах участие приняли около 5,7 миллиона человек.

Поэтому участники консультации составляют меньшинство и фактически отражают позицию "ядерного" электората Орбана, а не всей нации.

Как Венгрия подыгрывает России?